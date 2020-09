In den USA ist Youtube wegen mangelhaftem Schutz von Beschäftigten vor psychischen Schäden verklagt worden.

Angestoßen wurde die Klage von einer Content-Moderatorin, die im Auftrag von Youtube Videos aussortieren sollte, die den Richtlinien von Youtube widersprachen. Das berichtet das Magazin The Verge. Demnach musste die Frau auch Videos mit kannibalistischen Handlungen, Suiziden, Vergewaltigungen, Tierquälereien und Schießereien an Schulen ansehen. In der Folge habe die Frau schwere psychische Probleme bekommen, vergleichbar mit denen einer posttraumatischen Belastungsstörung.



Die Klägerin wirft Youtube vor, sie und ihre Kolleginnen und Kollegen nicht ausreichend vor den Auswirkungen der Videos geschützt zu haben. So seien die Arbeitszeiten länger gewesen als vereinbart, Pausen seien nicht eingehalten worden und sogenannte Wellness-Coaches hätten keine psychologische Ausbildung gehabt. Stattdessen hätten sie der Klägerin geraten, illegale Drogen zu nehmen. Nach Recherchen von The Verge mussten die Beschäftigten unterschreiben, dass sie akzeptieren, dass sie eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln können.

