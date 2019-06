Der ehemalige deutsche Botschafter in den USA, Chrobog, zeigt sich überrascht angesichts der anhaltenden Unterstützung für Präsident Trump.

Dieser werde von vielen klugen und kultivierten Menschen nach wie vor unterstützt. Die Möglichkeit einer Widerwahl des kontroversen Staatsoberhaupts sei damit alles andere als unwahrscheinlich, schrieb Chrobog in einem Beitrag für den Bundesverband Deutscher Mittelstand. Angesichts der tiefen Spaltung der amerikanischen Gesellschaft erwarte er nicht, dass das zukünftige Verhältnis zwischen Europa und den USA nach der Ära Trump so gut sein werde wie vorher.



Chrobog war mehrere Jahre lang Botschafter in Washington. Zudem war er Staatssekretär im Auswärtigen Amt.