Der frühere US-Offizier Douglas Macgregor soll neuer Botschafter seines Landes in Berlin werden.

Präsident Trump wolle den pensionierten Oberst als Nachfolger für Richard Grenell nominieren, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Macgregor sei für Streitkräfteplanung bekannt und habe während seiner militärischen Laufbahn auch für den US-Sondergesandten für den Balkan, Holbrooke, gearbeitet. Damals war er unter anderen am Nato-Lufteinsatz im Kosovo 1999 beteiligt und trat später als Kommentator für den Fernsehsender Fox News auf. Dort stützte er unter anderem die Haltung von Präsident Trump, dass sich die Bundesrepublik zu sehr auf den Schutz der Vereinigten Staaten verlassen habe und wenig für ihre Verteidigung ausgebe. Die Nato bezeichnete er zudem als Zombie, dem mit dem Verschwinden der sowjetischen Bedrohung das Leben ausgegangen sei.



Der Personalvorschlag bedarf der Zustimmung des US-Senats, in dem die Republikaner über eine Mehrheit verfügen.