Der frühere Offizier Douglas Macgregor soll neuer US-Botschafter in Deutschland werden.

Wie das Weiße Haus in Washington mitteilte, will Präsident Trump den pensionierten Oberst als Nachfolger für Richard Grenell nominieren. Den Angaben zufolge war Macgregor unter anderem im Kosovokrieg im Einsatz. Später trat er als Kommentator für den Fernsehsender Fox News auf. Dort stützte er die Position von Präsident Trump, der Deutschland vorwirft, zu wenig für die Verteidigung auszugeben. Trump will deshalb einen Teil der US-Soldaten aus Deutschland abziehen.



Der Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, Silberhorn, sagte im Deutschlandfunk, die Bundesregierung setze auf einen vertrauensvollen Dialog mit dem künftigen US-Botschafter. In den vergangenen Wochen habe es intensive Konsultationen gegeben und die Bereitschaft der Amerikaner, Argumente aus Deutschland gegen den Truppenabzug wahrzunehmen, erklärte der CSU-Politiker.