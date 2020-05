Der frühere US-Präsident Obama hat sich in seltener Weise zur Tagespolitik in der Coronakrise geäußert.

Die Pandemie habe mehr als alles andere gezeigt, dass die Verantwortlichen nicht immer wüssten, was sie tun, erklärte Obama in einer Video-Botschaft für Hochschulabsolventen. Viele täten nicht einmal so, als seien sie verantwortlich. Obama erwähnte weder den heutigen Präsidenten Trump noch andere handelnde Politiker namentlich. Beobachter werteten die Erklärung aber als Kritik am Kurs der jetzigen US-Regierung. Obama hatte bislang stets Wert darauf gelegt, die Arbeit seines Nachfolgers nicht öffentlich zu bewerten. Trump hingegen hat Obama mehrfach scharf angegriffen.