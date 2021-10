US-Präsident Biden hat der Übermittlung von Akten im Zusammenhang mit der Erstürmung des US-Kapitols im Januar an einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zugestimmt.

Bidens Vorgänger Trump hatte dies unterbinden wollen und in der Angelegenheit an die Nationalarchive geschrieben. Der Republikaner wollte so die Übergabe von Dokumenten wie Sitzungsprotokollen oder E-Mails aus den letzten Wochen seiner Amtszeit an den Kongress-Untersuchungsausschuss verhindern. Dabei hatte sich Trump auf das sogenannte Exekutivprivileg berufen. Es erlaubt einem Präsidenten, bestimmte Dokumente geheim zu halten. Biden lehnte es ab, dieses Recht im Namen von Trump geltend zu machen.

