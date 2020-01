US-Präsident Trump hat nach Darstellung des früheren nationalen Sicherheitsberaters Bolton die Auszahlung von Hilfe für die Ukraine mit Ermittlungen gegen den Demokraten Biden verknüpft.

Die New York Times zitiert aus dem Manuskript von Boltons demnächst erscheinendem Buch. Darin schreibt er, Trump habe ihn angewiesen, Militärhilfe für die Ukraine so lange zurückzuhalten, bis Kiew Ermittlungen gegen Trumps politischen Rivalen Biden aufnimmt. Die Darstellung könnte die Verteidigung des Präsidenten im Amtsenthebungsverfahren untergraben - laut der es keine Bedingungen für die Auszahlung der Hilfe gegeben haben soll.



Im Senat soll in dieser Woche entschieden werden, ob Bolton und andere Zeugen zu einer Aussage vorgeladen werden.