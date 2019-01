Der frühere Chef der Kaffeehauskette Starbucks, Schultz, erwägt, als unabhängiger Kandidat bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr anzutreten.

Schultz sagte in mehreren Interviews mit US-Medien, er habe bereits mit den Vorbereitungen begonnen, um in allen 50 Bundesstaaten an der Wahl teilnehmen zu können. Demokraten wie Republikaner versagten darin, die Interessen des amerikanischen Volkes zu vertreten, betonte der 65-Jährige. - Unabhängige Kandidaten haben bei den US-Wahlen kaum Chancen. Besonders die Demokraten fürchten aber eine Schwächung im Rennen um die Präsidentschaft, sollte Schultz antreten.