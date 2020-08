Der frühere Chefstratege von US-Präsident Trump, Bannon, hat sich nach seiner Festnahme wegen Betrugsverdachts für nicht schuldig erklärt.

Ein Haftrichter in New York legte fest, dass Bannon gegen eine Kaution in Höhe von fünf Millionen Dollar zunächst freikommt. Zu den Auflagen gehört, dass er nicht ins Ausland reisen darf. Bannon wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft gestern auf einer Jacht vor der Küste des Bundesstaats Connecticut festgenommen. Die New Yorker Staatsanwaltschaft wirft ihm und drei weiteren Beschuldigten vor, Geld aus einer Online-Spendenaktion für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko für private Zwecke verwendet zu haben.



Bannon war einst einer der engsten Vertrauten Trumps. Er gilt als die treibende Kraft hinter umstrittenen Entscheidungen wie dem Einreisestopp für Bürger aus mehreren muslimischen Ländern.