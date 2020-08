Der frühere Chefstratege von US-Präsident Trump, Bannon, kann gegen eine Kaution in Höhe von fünf Millionen Dollar das Gefängnis verlassen.

Das entschied ein Haftrichter in New York. Bannon wurde gestern wegen Betrugsverdachts festgenommen. Die Staatswaltschaft wirft ihm und drei weiteren Personen vor, höhere Geldsummen aus einer Online-Spendenaktion für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko für private Zwecke verwendet zu haben. Bannon erklärte sich für nicht schuldig.



Er war einst einer der engsten Vertrauten Trumps.