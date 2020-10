Die ehemalige Beraterin von US-Präsident Trump, Conway, ist ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert.

Das gab sie auf Twitter bekannt. Sie habe milde Symptome und habe sich in Quarantäne begeben. Zuvor hatten bereits zwei Senatoren von ihren positiven Testergebnissen berichtet: die Republikaner Lee und Tillis. Alle drei hatten am vergangenen Samstag an einer Veranstaltung im Garten des Weißen Hauses teilgenommen. Die meisten Gäste trugen dabei keine Masken.



Auf der Veranstaltung stellte Trump seine Kandidatin für den freien Posten am Obersten Gericht der Vereinigten Staaten vor, die konservative Juristin Barrett.



Das Verfahren für ihre Ernennung könnte durch Covid-19 verzögert werden. Der demokratische Minderheitsführer im Senat, Schumer, verlangte zu warten, bis das Ausmaß der Ausbreitung des Virus unter den Senatoren klar werde. Der Vorsitzende des Justizausschusses, Graham, erklärte dagegen, Barrett werde erstmals wie angekündigt am 12. Oktober angehört werden. Die Senatoren könnten daran nach Wunsch auch per Video teilnehmen.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.