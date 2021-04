Der frühere US-Vizepräsident Mondale ist tot.

Wie seine Familie mitteilte, starb er im Alter von 93 Jahren in Minneapolis. In den Jahren 1977 bis 1981 war er Stellvertreter des damaligen Präsidenten Carter. Ende 1984 zog Mondale als Kandidat der Demokratischen Partei in den Präsidentschaftswahlkampf und verlor gegen Amtsinhaber Reagan. An seiner Seite bewarb sich mit Geraldine Ferraro erstmals eine Frau um die Vizepräsidentschaft.



Der spätere Präsident Clinton ernannte Mondale schließlich 1993 zum US-Botschafter in Japan. Ein Versuch, 2002 in Minnesota als Kandidat für die Senatswahl in die amerikanische Politik zurückzukehren, scheiterte.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.