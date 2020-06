Der frühere US-Verteidigungsminister Mattis hat sich hinter die friedlichen Proteste im Land gestellt und Präsident Trump kritisiert.

Er schreibt im Magazin "The Atlantic", Trump sei der erste Präsident, den er erlebe, der sich nicht darum bemühe, das Land zu einen, sondern versuche, es zu spalten. Die Ereignisse dieser Woche hätten ihn wütend und entsetzt zurückgelassen, so Mattis. Er war von Januar 2017 bis zu seinem Rücktritt Anfang 2019 Trumps Verteidigungsminister. Bisher hatte der 69-Jährige den Präsidenten nicht öffentlich kritisiert.



Nun wandte sich Mattis auch gegen Trumps Ansinnen, das Militär einzusetzen, um die Ausschreitungen am Rande der Proteste zu unterbinden. Außerdem kritisierte er, dass ein friedlicher Protest vor dem Weißen Haus am Montag aufgelöst wurde, um es Trump zu ermöglichen, sich vor einer nahen Kirche in Szene zu setzen. Mattis sprach von einem "bizarren Foto-Auftritt" und einem "Missbrauch der Regierungsmacht".