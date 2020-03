Die US-Demokraten halten heute weitere Präsidentschaftsvorwahlen ab.

Sie sollen in den Bundesstaaten Arizona, Florida, und Illinois stattfinden. In Ohio wird wegen der Corona-Krise eine Verschiebung auf den 2. Juni erwogen. Favorit

der Abstimmungen ist der frühere Vizepräsident Biden. Ihm steht sein Mitbewerber Sanders gegenüber.



In zwei anderen US-Bundesstaaten waren wegen der Corona-Krise bereits Vorwahlen verschoben worden.