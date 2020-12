Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer ist vom zuständigen Expertengremium in den USA für eine Notzulassung empfohlen worden.

Das teilten die US-Behörden nach einer Sitzung des Gremiums mit. Es wird erwartet, dass die US-Arzneimittelbehörde dem Vorschlag folgt. Dann könnte der Impfstoff in den Vereinigten Staaten schon bald verabreicht werden.



In den USA gab es bereits mehr als 290.000 Todesfälle im Zuge einer Covid-19-Erkrankung. Insgesamt wurden mehr als 15 Millionen Infektionen verzeichnet.



Unter anderem in Großbritannien und Kanada ist das Vakzin von Biontech und Pfizer bereits genehmigt worden. In der Europäischen Union wird eine Notfallzulassung noch geprüft.

