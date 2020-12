Im Zentrum von Nashville im US-Bundesstaat Tennessee ist ein Wohnmobil explodiert.

Die Polizei geht davon aus, dass die Detonation absichtlich herbeigeführt wurde. Drei Menschen wurden verletzt und in Krankenhäusern behandelt, es entstand erheblicher Sachschaden an umliegenden Gebäuden. Einige Fahrzeuge fingen nach Zeugenaussagen Feuer. Vor der Explosion war ein Notruf bei der Polizei eingegangen. Ein Polizeisprecher teilte mit, den Beamten vor Ort sei das Wohnmobil verdächtig vorgekommen. Es seien Sprengstoffexperten alarmiert und Anwohner in Sicherheit gebracht worden. Der Bürgermeister von Nashville rief dazu auf, die Innenstadt zu meiden.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.