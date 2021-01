Diese Entscheidung hat lange auf sich warten lassen - Kritiker sagen: zu lange. Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat angekündigt, die Accounts von Donald Trump auf Facebook und Instagram zu sperren, bis dieser aus dem Amt geschieden ist. Bisher hatte sich der Zuckerberg-Konzern mit Maßnahmen gegen Trump zurückgehalten, war nun aber durch den Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol und aufwiegelnde Posts des scheidenden Präsidenten unter Zugzwang geraten. Auch auf anderen Social-Media-Plattformen gerät Trump zunehmend in Bedrängnis. Ein bald ehemaliger US-Präsident und die Sozialen Medien - hier ein Überblick zu der Thematik:

Donald Trump ist zwar kein "digital native", aber er verstand es schon lange vor Beginn seiner Amtszeit, virtuos auf der Klaviatur der Kommunikationswege zu spielen, die die Sozialen Netzwerke ihm eröffnen. Der direkte Weg nach draußen, zu seinen Fans. Ungefiltert und lange Zeit weitgehend unzensiert. Twitter war dabei Trumps erklärter Lieblingskanal. Ohne an geschultem PR-Personal vorbei zu müssen, twitterte der ehemalige Immobilienmagnat nach Lust und Laune und Tagesform. Dass diese Art der "Öffentlichkeitsarbeit" ihm nicht immer nur zum Vorteil gereichte und teilweise auch gefährliche diplomatische Verwicklungen nach sich zog, blendete der 45. US-Präsident geflissentlich aus.

Twitter zieht die Daumenschrauben an

Aber auch Trumps Lieblingsplattform im weltweiten virtuellen Netz - Twitter - ist in den vergangenen Monaten deutlich strenger mit seinen oft zumindest zweifelhaften Äußerungen umgegangen. Im Mai begann das Unternehmen damit, Faktencheck-Hinweise an Trump-Tweets zu heften. Der Präsident reagierte gereizt: Er wolle die Haftungsregeln für die Plattformen überprüfen lassen - und im Zweifel überarbeiten, damit sie ihm wieder zupass kommen. Die Situation spitzte sich rund um die Präsidentschaftswahl im November weiter zu. Kaum ein Tweet Trumps kam noch ohne Mahnung und Warnhinweis Twitters aus.



Nun hat Twitter Trumps Konto zunächst einmal für zwölf Stunden gesperrt. Trump habe falsche Behauptungen zum Wahlausgang verbreitet und das Geschehen am Kapitol verharmlost, so die Begründung. Bei weiteren problematischen Postings drohe ihm eine dauerhafte Account-Sperre, hieß es bei Twitter. Ein herber Schlag für den noch-amtierenden Präsidenten - schließlich folgen ihm dort 88 Millionen Menschen.



Die Sperre kam allerdings nicht ohne Vorwarnung für Trump. Das Fass zum Überlaufen gebracht, hatte ein Video, das er am Vormittag postete, und das angeblich seine Anhänger beschwichtigen sollte, die das Kapitol gewaltsam erstürmt hatten. Twitter stellte innerhalb von Minuten den Hinweis dazu ein, dass der Vorwurf des Wahlbetrugs, den Trump in dem Video weiter aufrecht erhielt, angefochten werde. Das Posting konnte weder gelikt noch geteilt werden, "aufgrund einer Gewaltgefahr", hieß es . Kurz danach erfolgte dann die Sperre für den Account Trumps @realdonaldtrump

Kritik am späten Handeln der sozialen Netzwerke

Dass die Social-Media-Netzwerke auch objektiv betrachtet erst sehr spät in Trumps Amtszeit reagieren, löst bei vielen Beobachtern teils massive Kritik aus - zum Beispiel von Chris Sacca. Der Investor ist bekannt aus der Fernsehshow "Shark Tank", die vergleichbar ist mit dem Format "Die Höhle des Löwen". "You’ve got blood on your hands, @jack and Zuck. For four years you’ve rationalized this terror. Inciting violent treason is not a free speech exercise", twitterte er. Auf deutsch etwa: "An euren Händen klebt Blut, Jack Dorsey und Mark Zuckerberg. Vier Jahre lang habt ihr diesen Terror toleriert. Anstiftung zum gewaltsamen Verrat ist keine freie Meinungsäußerung.“



Zuckerberg, der in den vergangenen Monaten immer wieder auch selbst für seine liberale Haltung Trumps irrlichternden Postings gegenüber in die Kritik geraten war, zeigte sich ob der Geschehnisse am Kapitol und im Kongressgebäude schockiert. Die Ereignisse der letzten 24 Stunden hätten klar gezeigt, schrieb Zuckerberg, dass Präsident Donald Trump beabsichtige, seine verbleibende Zeit im Amt zu nutzen, um den friedlichen und rechtmäßigen Übergang der Macht an seinen gewählten Nachfolger, Joe Biden, zu untergraben. Trumps Entscheidung, die Aktionen seiner Anhänger am Kapitol zu dulden anstatt sie zu verurteilen, habe die Menschen in den USA und auf der ganzen Welt zu Recht beunruhigt.



Zuckerberg dreht Trump nun also auch die Kanäle zu, über die er verfügen kann. Und damit brechen den Trump-Accounts bei Instagram und dem Facebook-Mutterkonzern zusammengerechnet weitere 60 Millionen Follower weg.

Trump nach seiner Amtszeit: quo vadis?

Der Weg auf den weltweit wohl bekanntesten Social-Media-Plattformen ist dem künftigen Ex-Präsidenten der Vereinigten Staaten also vorerst abgeschnitten. Wohin also nach dem 20. Januar, wenn seine Amtszeit endet? Seine Gefolgschaft ist schon vormarschiert und versammelt sich in diversen Netzwerk-Alternativen - unter anderem auf Telegram und Parler. Letztere Plattform ist bekannt dafür, vor allem rechtsgerichteten Nutzerinnen und Nutzern - und den dementsprechenden Inhalten - keinen Riegel vorzuschieben.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.