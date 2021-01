Facebook wird den scheidenden US-Präsidenten Trump bis auf Weiteres sperren.

Sein Facebook- und auch sein Instagram-Account sollten mindestens für zwei Wochen beziehungsweise bis zur Machtübergabe an Nachfolger Joe Biden blockiert bleiben, kündigte Facebook-Chef Zuckerberg an.



Nach den Unruhen in Washington hatte Facebook die Seite des US-Präsidenten für zunächst 24 Stunden gesperrt. Twitter sperrte Trumps Nutzerkonto für zwölf Stunden. Das Unternehmen drohte dem Politiker außerdem mit einem dauerhaften Ausschluss von der Plattform.

