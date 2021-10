Eine ehemalige Angestellte von Facebook hat sich als Quelle hinter den jüngsten Enthüllungen über das Unternehmen zu erkennen gegeben.

Die frühere Produktmanagerin Frances Haugen trat im US-Fernsehen auf. Morgen soll die Whistleblowerin auch im Kongress befragt werden. In dem Interview warf sie Facbook vor, Gewinne mehrfach über den Kampf gegen Hassrede und Falschinformationen gestellt zu haben. Facebook erklärte, man versuche täglich, eine Balance zwischen dem Recht von Milliarden Menschen auf freie Meinungsäußerung und einer sicheren Umgebung für die Nutzer zu finden.



Haugens Informationen waren die Hauptquelle in den Berichten des "Wall Street Journal" in den vergangenen Wochen. Darin ging es unter anderem um den Einfluss von Instagram auf junge Mädchen.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.