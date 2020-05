Facebook zahlt Personen, die Inhalte des sozialen Netzwerks prüfen und dadurch erkrankt sind, eine Entschädigung von insgesamt 52 Millionen Dollar.

Auf diese Summe einigten sich der Konzern und die Betroffenen im Rahmen eines Gerichtsverfahrens in den USA. Facebook kündigte zudem weitere Vorkehrungen zum Schutz der geistigen Gesundheit der Inhalte-Prüfer an. So sollen Filme bei der Sichtung in schwarz-weiß und ohne Ton abgespielt werden. Bewerber für die Jobs werden auf ihre mentale Widerstandsfähigkeit hin untersucht.



Die Prüfer sind meist nicht bei Facebook, sondern bei Dienstleistern angestellt. Sie müssen häufig auch Szenen von Gewalt und Misshandlungen ansehen. Viele von ihnen klagen deshalb über Erkrankungen wie posttraumatische Belastungsstörungen. Die nun erzielte Einigung gilt für mehr als 10.000 Personen. Je nach Grad der Erkrankung erhalten sie zwischen 1.000 und 50.000 Dollar.