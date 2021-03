Seit dem Amtsantritt der neuen US-Regierung vor knapp zwei Monaten sind in den Vereinigten Staaten fast 100 Millionen Corona-Impfungen verabreicht worden.

Diese Marke werde am Freitag überschritten sein, sagte Präsident Biden. Er hatte bei seiner Vereidigung erklärt, dass es in seinen ersten 100 Tagen im Amt mindestens 100 Millionen Impfungen geben werde. Dieses Ziel werde nun bereits nach 58 Tagen erreicht, betonte Biden.



Seit dem Start der Impfkampagne Mitte Dezember wurden in den USA, einem Land mit 330 Millionen Einwohnern, nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC knapp 116 Millionen Dosen verimpft. Gut 75 Millionen Menschen erhielten demnach mindestens eine Dosis, rund 41 Millionen gelten bereits als voll geimpft.



In den USA wird neben den Mitteln von Moderna und Biontech-Pfizer, bei denen zwei Dosen gespritzt werden, auch der Impfstoff von Johnson & Johnson eingesetzt, bei dem eine Dosis ausreicht. Das Vakzin des Herstellers Astrazeneca ist in den Vereinigten Staaten bislang nicht zugelassen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 18.03.)

+ Ferien: Wie Urlaub im Ausland möglich ist (Stand 14.03.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 04.03.)

+ Impftermin: Wie kann ich mich wann und wo impfen lassen? (Stand 04.03.)

+ Mögliche Nebenwirkungen? Auch Deutschland setzt Impfungen mit Astrazeneca aus (Stand 15.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 13.03.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 26.02.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 13.03.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 13.03.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 14.03.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.