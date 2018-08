Die US-Bundespolizei FBI hat einen Mitarbeiter entlassen, der sich negativ über Präsident Trump geäußert hat.

Der Anwalt von Peter Strzok teilte mit, die Kündigung sei erfolgt, obwohl im internen Disziplinarverfahren lediglich eine zweimonatige Suspendierung sowie die Herabstufung des Dienstgrades empfohlen worden sei. Die Entlassung sei eine Reaktion auf politischen Druck, so der Anwalt.



Trump schrieb auf Twitter, endlich sei Strzok gefeuert worden.



Strzok war an der Russland-Untersuchung von Sonderermittler Mueller beteiligt, in der es um eine mögliche Einflussnahme Moskaus auf die US-Präsidentschaftswahl geht. Nachdem seine abfällige Bemerkung bekannt geworden war, musste er das Ermittlerteam verlassen.