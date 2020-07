Nach der Serie von Hackerangriffen auf prominente Twitter-Accounts in den USA hat das FBI Ermittlungen aufgenommen.

Das teilte die Bundespolizeibehörde mit. Ein Sprecher sagte, es liege möglicherweise Währungsbetrug vor. Der US-Senat forderte zudem mehr Informationen vom Twitter-Konzern. Der Vorsitzende des Senats-Handelsausschusses, Wicker, schrieb in einem Brief an Unternehmenschef Dorsey, das Versagen von Twitter, die Angriffe zu verhindern, sei beunruhigend.



Am Mittwoch hatten nach ersten Erkenntnissen Hacker die Twitter-Konten von Prominenten, Politikern und Managern gekapert und Überweisungen in der Cyber-Währung Bitcoin gefordert. Betroffen waren etwa der demokratische Präsidentschaftsbewerber Biden, Ex-Präsident Obama, der Chef des Elektroautoherstellers Tesla, Musk, und der Rapper Kanye West.



Das Weiße Haus in Washington erklärte, Präsident Trump werde Twittter auch weiterhin nutzen. Sein Konto sei sicher un während der Attacken nicht in Gefahr gewesen.