Die US-Bundespolizei FBI hat drei mutmaßliche Mitglieder eines Neonazi-Netzwerkes festgenommen.

Wie das Justizministerium mitteilt, sollen die Männer zu der rassistischen und gewaltbereiten Gruppe "The Base" gehören. Einer von ihnen ist demnach ehemaliger Reservist der kanadischen Armee. Er wurde dort offenbar aus dem Dienst entlassen, als publik wurde, dass er die Ideologie einer sogenannten "weißen Vorherrschaft" propagiert. Den Männern wird unter anderem vorgeworfen, Waffen und Munition bei sich getragen zu haben - mit der Absicht, eine Straftat zu begehen.



Die Ermittlungen des FBI gegen die Gruppierung laufen schon länger. Die "New York Times" zitiert eine Anti-Extremismus-Organisation, derzufolge "The Base" auch Anarchie befürwortet. Die Zeitung und die Nachrichtenagentur AP berichten auch über Pläne der Festgenommenen, an einer Kundgebung von Waffenbefürwortern in Richmond im Bundesstaat Virginia teilzunehmen. Der Gouverneur hat jede Form von Waffen auf der Kundgebung verboten und ist darin von einem Gericht bestätigt worden.