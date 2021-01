Vor der Amtseinführung des neuen US-Präsident Biden wird das FBI die mehr als 20.000 Nationalgardisten überprüfen.

Der zivile Leiter des US-Heers, McCarthy, sagte der Nachrichtenagentur AP, es gebe zwar bisher keine Hinweise auf mögliche Angriffe aus den eigenen Reihen oder konkrete Drohungen. Aber es sei wichtig, jetzt wachsam zu sein. Seit dem Sturm auf das Kapitol durch gewaltbereite Anhänger des scheidenden US-Präsidenten Trump am 6. Januar ist in Washington die Sorge groß, dass es bei der Amtseinführung Bidens am Mittwoch wieder zu Gewalt kommen könnte.



Unterdessen meldet die Nachrichtenagentur Reuters, dass Trump vor seinem Ausscheiden im Amt noch mehr als 100 Personen begnadigen wolle. Er habe mit Beratern eine entsprechende Liste zusammengestellt.

