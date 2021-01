Der amerikanische Geheimdienst FBI warnt nach dem Sturm auf das Kapitol vor bewaffneten Protesten zur Amtseinführung des gewählten Präsidenten Biden am 20. Januar.

US-Medien berichten übereinstimmend, es gebe in allen 50 Bundesstaaten und der Hauptstadt Washington ein erhöhtes Gefährdungspotenzial. Eine rechte Gruppierung habe zudem angekündigt, nach Washington zu reisen und wenn nötig gewaltsam zu protestieren, wenn US-Präsident Trump aus dem Amt entfernt werde. Offenbar stammten die Drohungen von einer Gruppe, die auch an der Erstürmung des Kapitols beteiligt war. Sie seien daher glaubwürdig, hieß es.



Die Nationalgarde kündigte an, bis zum Wochenende mindestens 10.000 Einsatzkräfte nach Washington zu schicken. Zusätzliche 5.000 könnten aus anderen Staaten angefordert werden. Das Denkmal "Washington Monument" wurde unterdessen wegen der Drohungen bis zum 24. Januar geschlossen. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Kapitol, wo nächste Woche die Amtseinführung des neuen Präsidenten Biden stattfindet.

