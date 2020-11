FDP-Chef Lindner hat für einen Ausbau der deutschen Goethe-Kulturinstitute in den USA plädiert, um ein transatlantisches Auseinanderdriften zu verhindern.

Lindner sagte im ZDF, gerade im Mittleren Westen, wo auch die Wähler von Trump seien, müsse sich die Bundesregierung für einen Ausbau der Institute einsetzen. Dies gelte unabhängig vom Wahlausgang. Denkbar seien künftig auch gemeinsame deutsch-amerikanische Kabinettssitzungen.



Zuspruch erhielt Lindner vom Verwaltungsdirektor der Rias Berlin Kommission Erik Kirschbaum. Der Deutsch-Amerikaner sagte im Deutschlandfunk Kultur (Audio), ein Ausbau der Goethe-Institute sei absolut sinnvoll. Man dürfe nicht nur auf die großen Metropolen an der Ost- und Westküste wie New York oder L.A. schauen, wo die Demokraten traditionell die Mehrheit hätten. Es sei zudem wichtig, Multiplikatoren - zum Beispiel Studenten oder Journalisten - aus Staaten wie Oklahoma, Wisconsin oder Texas zu erreichen und sie nach Deutschland einzuladen. Gleiches gelte für Menschen aus den ostdeutschen Bundesländern. So enstünde eine völlig neue Perspektive auf das andere Land, betonte Kirschbaum, der auch Autor für US-amerikanische Medien tätig ist. Es bedeute zwar viel Anstrengung, lohne sich aber immer, auch aus abgehängten Gebieten mit frustrierter Wählerschaft Teilnehmer für kulturelle Austauschprogramme zu finden.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.