In den USA wollen immer mehr Demokraten bei der Präsidentenwahl gegen Amtsinhaber Trump antreten.

Die Senatorin aus Minnesota, Klobuchar, erklärte in Minneapolis offiziell ihre Bewerbung um die Kandidatur der Demokraten. Mit Klobuchar haben bislang zehn Demokraten angekündigt, dass sie Trump herausfordern wollen. Erst am Samstag war die prominente Senatorin Warren als Kandidatin vor die Öffentlichkeit getreten. Die parteiinternen Vorwahlen beginnen Anfang 2020 in Iowa.