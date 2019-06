In den USA haben erstmals zehn der demokratischen Bewerberinnen und Bewerber für die Präsidentschaftskandidatur 2020 miteinander im Fernsehen debattiert.

In Miami traten unter anderem die linke Senatorin Warren, New Yorks Bürgermeister de Blasio sowie frühere und ehemalige Kongressabgeordnete auf. Ein Thema war die Gesundheitspolitik. In einer zweiten Debatte in der Nacht zum Freitag werden unter anderem der frühere Vizepräsident Biden und der Senator Sanders auf der Bühne stehen. - Insgesamt gibt es 25 Bewerbungen für die Kandidatur der Demokraten, die Vorwahl beginnt im Februar. Die Präsidentschaftswahl findet im November 2020 statt.