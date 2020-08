Nach den tödlichen Schüssen bei Protesten in der Stadt Kenosha im US-Bundesstaat Wisconsin gibt es eine Festnahme. Die örtlichen Behörden erklärten, ein 17-Jähriger stehe unter Mordverdacht. In Kenosha waren in der vergangenen Nacht zwei Menschen erschossen und ein dritter schwer verletzt worden. Einzelheiten zu der Festnahme wurden zunächst nicht mitgeteilt. US-Präsident Trump entsandte wegen der tagelangen teils gewaltsamen Proteste Nationalgardisten nach Wisconsin.

Sie würden dort für Recht und Ordnung sorgen, twitterte Trump. Der Gouverneur des Bundesstaats, Evers, hat der Entsendung nach eigenen Angaben zugestimmt.



In Kenosha hatte es die dritte Nacht in Folge Proteste, Vandalismus und gewaltsame Zusammenstöße zwischen mehreren Gruppierungen und der Polizei gegeben. Der Großteil der Demonstranten in der Stadt zählt zur "Black Lives Matter"-Bewegung und protestiert friedlich. Durch die Straßen zogen erneut aber auch zahlreiche Randalierer sowie Anhänger einer selbsternannten weißen Miliz, die bewaffnet in der Stadt patrouilliert.



Auslöser für die Proteste waren Schüsse in den Rücken, die ein Polizist am Sonntag bei einem Einsatz auf einen schwarzen Bürger abgegeben hatte. Der Mann wurde schwer verletzt.