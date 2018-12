In den USA haben sich hunderte Menschen an der Grenze zu Mexiko versammelt, um ihre Unterstützung für Migranten aus Mittelamerika zu bekunden.

Nach Angaben der Behörden wurden 32 Personen festgenommen, weil sie zu nahe an den Grenzzaun herangekommen seien. Die Kundgebung bei San Diego wurde von einer Gruppe der Religionsgemeinschaft der Quäker organisiert, zu den Teilnehmern gehörten auch Christen, Juden und Muslime. Sie hätten die Migranten aus Mittelamerika segnen wollen, hieß es.



Seit Oktober sind tausende Menschen aus Mittelamerika zu Fuß bis an die Grenze zwischen Mexiko und den USA gelaufen, um dort Asyl zu beantragen. Allein in der Grenzstadt Tijuana halten sich derzeit mehr als 4.700 Migranten auf.