Im Alter von 94 Jahren ist der amerikanische Dokumentarfilmregisseur D.A. Pennebaker gestorben.

Er gehörte in den 1960-er Jahren zu einer Gruppe von Filmemachern, die mithilfe von Handkameras und Originalton einen direkten Stil in Dokumentationen brachten, ähnlich dem französischen "cinéma vérité". Pennebakers berühmtester Film ist "Don't Look Back" über eine Konzert-Tournee von Bob Dylan im Jahr 1965. 1992 beobachtete er in "War Room" den Wahlkampf von Bill Clinton. Im Jahr 2013 erhielt Pennebaker einen Oscar für sein Lebenswerk.