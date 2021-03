Der amerikanische Regisseur Leon Gast ist tot.

Das teilten die Veranstalter des Woodstock Film Festivals mit, bei dem Gast langjähriges Beiratsmitglied war. Er wurde 85 Jahre alt. Mit der Boxkampf-Dokumentation "When We Were Kings" gewann Gast 1997 einen Oscar.

