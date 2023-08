Außenministerium

Chinesische Militärübung rund um Taiwan. (dpa / CCTV via AP)

Peking solle stattdessen in einen sinnvollen Dialog mit Taiwan eintreten, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums der Nachrichtenagentur Reuters.

China hatte erneut Militärübungen rund um die demokratisch regierte Insel durchgeführt. Zuvor hatte sich die Regierung in Peking verärgert darüber gezeigt, dass der taiwanische Vizepräsident Lai kürzlich auf seiner Reise nach Paraguay einen Zwischenstopp in den USA eingelegt hatte. Die kommunistische Führung in China betrachtet das unabhängig regierte Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung.

