Antony Blinken kritisierte den Umgang mit Taiwan. (dpa/Jens Büttner )

Außenminister Blinken habe im Gespräch mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang seine Besorgnis über den anhaltenden militärischen, diplomatischen und wirtschaftlichen Druck der Volksrepublik China auf Taiwan geäußert, teilte das Außenministerium in Washington mit. Peking müsse sich an einem konstruktiven Dialog beteiligen, um die Taiwan-Frage friedlich und in einer Weise zu lösen, die mit den Wünschen und Interessen der Menschen auf Taiwan übereinstimme.

Die Regierung in Peking sieht die Insel als abtrünnige Provinz, die notfalls auch mit militärischer Gewalt wieder mit dem Festland vereinigt werden soll. Die USA stellten sich zuletzt demonstrativ hinter die Regierung in Taipeh. Morgen ist ein Videogipfel mit US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping geplant.

