Südchinesisches Meer

Eine Insel im südchinesischen Meer. (afp)

Man fordere Peking auf, sein gefährliches Verhalten einzustellen, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums in Washington. Zuletzt hatte ein Schiff der chinesischen Küstenwache einem philippinischen Patrouillenschiff in der Region den Weg abgeschnitten. Durch das Manöver wären die beiden Schiffe fast zusammengestoßen. Daneben kam es zu weiteren Aktionen ähnlicher Art. Die USA werteten den Vorfall als Einschüchterungs-Versuch Chinas. Auch die Philippinen protestierten gegen das Vorgehen, man habe sich in den eigenen Gewässern befunden. Dagegen sprach Chinas Außenministerium von einem unerlaubten Eindringen der Boote in das Seegebiet.

Peking beansprucht große Teile des Südchinesischen Meeres für sich und untermauert seine Ansprüche auch militärisch. Dies betrifft strategisch wichtige und ressourcenreiche Gebiete, die Länder wie Indonesien, Malaysia und die Philippinen ebenfalls für sich reklamieren.

