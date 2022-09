Erneute Isolationshaft

Der Oppositionelle Alexei Nawalny bei einer Gerichtsverhandlung (IMAGO / ITAR-TASS)

Angesichts der anhaltenden Schikanen der russischen Behörden gegen den 46-Jährigen schließe sich die US-Regierung mit dieser Forderung Nawalnys Familie, seinen Kollegen und Unterstützern in aller Welt an, teilte Außenamtssprecher Price in Washington mit.

Nawalny hatte am Mittwoch auf seinem Twitter-Kanal verbreitet, er werde in seinem Straflager zum vierten Mal hintereinander in Isolationshaft gesperrt. Er gilt als der prominenteste Kritiker von Präsident Putin in Russland und wurde durch den Aufruf zu Massenprotesten und die Enthüllung von Korruptionsfällen bekannt. Nawalny sitzt derzeit in einer Strafkolonie eine neunjährige Haftstrafe wegen angeblichen Betrugs ab.

