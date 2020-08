Im Kampf gegen die Wald- und Buschbrände in Kalifornien haben die Einsatzkräfte weitere Fortschritte erzielt.

Die Großfeuer nördlich und südöstlich von San Francisco konnten an einigen Stellen eingedämmt worden. Die von den Bränden ausgehenden Gefahren blieben aber weiterhin groß, teilte die Feuerwehr mit. Nach Angaben der Behörden gibt es etwa 625 Wald- und Buschbrände. Mehr als 5.000 Quadratkilometer Fläche sind niedergebrannt.



Ausgelöst wurden die Feuer zum großen Teil durch Blitzeinschläge. Busch- und Waldbrände haben in Kalifornien in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Experten sehen einen Zusammenhang mit dem Klimawandel.