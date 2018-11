Der US-Fernsehsender CNN bekommt im Rechtsstreit mit dem Weißen Haus um die Aussperrung eines Reporters Rückendeckung von seinem Konkurrenten Fox News.

Man werde die von CNN eingereichte Klage mit einem schriftlichen Statement unterstützen, kündigte Fox News an. Man befürworte einen freien Zugang der Medien zur Regierung und einen offenen Austausch. Fox News gilt eigentlich als US-Präsident Trump freundlich gesonnen. Unterstützung für CNN vor Gericht hatten zuvor bereits die New York Times, die Washington Post und der Sender NBC News zugesagt. Der zuständige Richter in Washington kündigte für den späteren Abend unserer Zeit eine Entscheidung an.



Das Weiße Haus hatte dem CNN-Reporter Acosta die Akkreditierung in der vergangenen Woche bis auf Weiteres entzogen. Acosta hatte bei einer Pressekonferenz mehrfach nachgefragt, obwohl Trump ihm das Wort entzogen hatte. Als ihm eine Mitarbeiterin das Mikrofon wegnehmen wollte, drückte er ihren Arm weg.