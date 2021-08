In den USA hat eine Frau Klage gegen den britischen Prinzen Andrew wegen sexuellen Missbrauchs eingereicht.

Sie sei vor Jahren als 17-Jährige dem Sohn der britischen Königin zugeführt worden, damit dieser sich mehrfach an ihr vergehen konnte, teilte das mutmaßliche Opfer mit. Die Mächtigen und Reichen seien nicht davon ausgenommen, für ihre Taten zur Verantwortung gezogen zu werden. Deshalb ziehe sie vor das Bundesgericht in Manhattan. Prinz Andrew hatte vor zwei Jahren im britischen Sender BBC die Beschuldigungen zurückgewiesen. Es sei nichts geschehen, sagte er. Er habe keine Erinnerung an ein Treffen mit der Frau.



Nach ihren Angaben wurde sie damals vom verurteilten US-Sexualstraftäter Epstein mit Prinz Andrew zusammengebracht. Der inzwischen verstorbene Investmentbanker war 2019 erneut angeklagt worden. Epstein soll einen Ring zum sexuellen Missbrauch von Minderjährigen aufgebaut haben.

