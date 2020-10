Tausende Menschen haben sich in den USA an Protesten gegen Präsident Trump beteiligt.

In Washington versammelten sich vor allem Frauen, um gegen eine mögliche Wiederwahl Trumps und seine Kandidatin für den Obersten Gerichtshof, Barrett, zu protestieren. Mit der konservativen Richterin werden Befürchtungen verbunden, dass die Regelungen zum Abtreibungsrecht in den USA verschärft werden könnten. Weitere Demonstrationen gab es den Organisatoren zufolge in allen Bundesstaaten.



Die Proteste waren inspiriert von dem erstem Women's March nach Trumps Amtseinführung 2017. Damals hatten mehr als drei Millionen Menschen teilgenommen.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.