Bei der Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Donald Trump waren viele weibliche Abgeordnete in weiß gekleidet.

Die Farbe hat eine lange Tradition, wenn es um Frauenrechte geht: Schon die Frauen, die vor 100 Jahren in Amerika für ihr Wahlrecht kämpften, trugen weiß.



Donald Trump ging in seiner Rede auch darauf ein - und erwähnte, dass im neuen US-Kongress so viele Frauen sitzen wie nie zuvor. Es sind 127, die weitaus meisten sind in der Demokratischen Partei, nur 21 sind Republikanerinnen.



Als Trump den gestiegenen Frauenanteil erwähnte, standen viele im Kongress mehrfach auf - und zwar nicht nur Frauen. Es gab begeisterten Applaus und "USA, USA"-Rufe. Der Präsident freute sich über die Reaktionen. Und kommentierte: "You weren't supposed to do that". Also in etwa: Das wäre doch nicht nötig gewesen.