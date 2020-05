Die amerikanische Fußball-Nationalmannschaft der Frauen ist mit dem Versuch gescheitert, gerichtlich die gleiche Bezahlung wie ihre männlichen Kollegen durchzusetzen.

Ein Bundesgericht in Kalifornien lehnte eine entsprechende Klage ab. Laut einem Bericht der "New York Times" will die Mannschaft die Entscheidung anfechten. Sie hatte den eigenen Fußballverband wegen Diskriminierung verklagt. Die Spielerinnen kritisieren nicht nur, dass ihre männlichen Kollegen viel besser bezahlt werden, obwohl die Frauen-Nationalmannschaft sportlich weitaus erfolgreicher ist und etwa im vergangenen Jahr Weltmeister wurde. Die Frauen führen auch an, das ihre Reisebedingungen und die medizinische Versorgung schlechter seien als bei den Männern. Über diesen Vorwurf soll vor dem Gericht im kommenden Monat verhandelt werden.