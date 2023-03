Internationaler Strafgerichtshof in Den Haag (picture alliance / Phil Nijhuis)

Es gebe einen Anspruch auf Entschädigung, teilte Richter Kirill Gevorgian mit. Über die Höhe der Summe müssten sich die beiden Parteien in den kommenden 24 Monaten einigen, ansonsten werde ein neues Verfahren angesetzt. Für nicht zuständig erklärte sich der IGH indes in einem anderen Fall. Dabei geht es um Gelder der iranischen Zentralbank - der Bank Markasi. Die USA haben mehr als 1,75 Milliarden Dollar von ihr eingefroren. - Beide Parteien beanspruchten in ersten Reaktionen einen juristischen Sieg für sich. Die Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs sind juristisch bindend. Er hat aber keine Möglichkeit, sie durchzusetzen.

Die USA haben iranische Vermögenswerte einfrieren lassen mit der Begründung, sie zur Entschädigung von Opfern und Hinterbliebenen von Terror-Anschlägen zu verwenden. Teheran betont, in entsprechende Angriffe nicht verwickelt zu sein. Unter anderem geht es um den Autobombenanschlag auf eine US-Kaserne im Libanon im Oktober 1983. 241 Soldaten wurden damals getötet.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.