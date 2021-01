Die frühere Sprecherin des ehemaligen US-Präsident Trump, Sarah Huckabee Sanders, will Gouverneurin des Bundesstaates Arkansas werden.

Die 38-Jährige kündigte ihre Kandidatur bei der Wahl 2022 im Kurzbotschaftendienst Twitter an. Da nun die Linke Washington kontrolliere, sei sie eine letzte Verteidigungslinie, sagte Sanders in einem Internetvideo. Sie werde die Bürger in ihrem Recht verteidigen, frei von Sozialismus und Tyrannei zu sein. Die für ihren kämpferischen Umgang mit Journalisten bekannte Sanders hatte das Weiße Haus im Sommer 2019 verlassen. Ihr Vater Mike Huckabee war bereits zwischen 1996 und 2007 Gouverneur des konservativen Südstaats Arkansas.



Sarah Huckabee Sanders werden gute Chancen auf den Gouverneursposten eingeräumt. Trump hatte schon 2019 erklärt, die dreifache Mutter wäre "fantastisch" für das Amt.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.