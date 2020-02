US-Bundesstaatsanwälte haben für einen früheren Vertrauten von Präsident Trump wegen Vergehen in der Russland-Affäre sieben bis neun Jahre Haft gefordert.

Der Angeklagte Roger Stone war im November von einer Jury in mehreren Punkten schuldig gesprochen worden. Das Strafmaß will ein Gericht in Washington noch in diesem Monat festlegen.



Stone werden Falschaussagen, Behinderung von Ermittlungen und Beeinflussung von Zeugen zur Last gelegt. Er soll unter anderem vor dem US-Kongress falsche Angaben dazu gemacht haben, was er über einen Hackerangriff 2016 auf E-Mail-Konten aus dem Umfeld der Präsidentschaftskandidatin Clinton wusste. US-Geheimdienste machen Russland für den Angriff verantwortlich. Stone hat die Vorwürfe zurückgewiesen.