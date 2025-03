Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Nach ersten Einschätzungen seien mehrere Kämpfer getötet worden, teilte die für Afrika zuständige Kommandozentrale des US-Militärs - Africom - in Stuttgart mit. Zivilisten seien nicht zu Schaden gekommen. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden. Die USA haben seit Jahresbeginn schon fast so viele Luftangriffe in Somalia durchgeführt wie vergangenes Jahr insgesamt. Neben dem IS ist in dem ostafrikanischen Land vor allem die ebenfalls islamistische Terrormiliz Al-Shabaab aktiv. Sie steht dem mit dem IS verfeindeten Al-Kaida-Netzwerk nahe.

