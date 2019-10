Der G7-Gipfel im kommenden Jahr wird nun doch nicht in einem Hotel von US-Präsident Trump stattfinden.

Das teilte Trump auf Twitter mit. Man suche nun nach einem neuen Ort. Das Weiße Haus hatte angekündigt, die USA wollten den Gipfel der sieben großen Industriestaaten im Juni 2020 in einem Hotel Trumps in Miami ausrichten. Die Entscheidung stieß auf Kritik - auch bei den Republikanern. Trump wurde vorgeworfen, er nutze sein Amt, um sich persönlich zu bereichern.



Der Präsident steht derzeit unter Druck. Die oppositionellen Demokraten streben ein Amtsenthebungsverfahren an. Sie werfen Trump vor, sein Amt missbraucht zu haben - mit dem Ziel, dass sich eine ausländische Regierung zu seinen Gunsten in den US-Wahlkampf einmischt.