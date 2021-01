Eine Überwindung der politischen und gesellschaftlichen Spaltung in den USA wird nach Ansicht des früheren deutschen Außenministers Gabriel nur gelingen, wenn sich die Republikaner daran beteiligen.

Der Vorsitzende der "Atlanktikbrücke" sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), alleine könnten die Demokraten um den gewählten Präsidenten Joe Biden das nicht schaffen. Die Republikaner seien eine stolze Partei gewesen, die, so Gabriel wörtlich, "ihre Seele an einen Gesetzlosen verkauft" habe. Wenn Versöhnung gelingen soll, müsse sich ein großer Teil der Partei nicht nur vom scheidenden Präsidenten Trump lossagen, sondern auch von der Strategie, Wähler zu radikalisieren.



Der frühere SPD-Vorsitzende machte auch mangelnde soziale Aufstiegschancen für das gesellschaftliche Klima in den USA verantwortlich. Wenn die Menschen nicht erlebten, dass sich im Alltag etwas verändere, dann wachse der Zorn.



Die Bilder der Erstürmung des Kapitols in Washington seien bis vor ein paar Tagen noch unvorstellbar gewesen. Jetzt gehöre die Bedrohung von Verfassungsorganen zu dem, was politisch möglich sei. Gabriel sagte, viele Institutionen in Amerika seien jetzt gefährdet.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.