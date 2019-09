Nur Stunden nach einem Schusswaffenangriff mit mindestens sieben Toten ist im US-Bundesstaat Texas ein neues Waffenrecht in Kraft getreten.

So wurden unter anderem Regeln gelockert, wie viele bewaffnete sogenannte School Marshals ein Schuldistrikt einsetzen kann. Hausbesitzer können den Bewohnern nicht mehr verbieten, Waffen in ihrer Wohnung aufzubewahren. Auch in Kirchen, Synagogen und anderen Gotteshäusern darf das Tragen von Waffen nicht untersagt werden.



Gestern war ein Schütze in der Stadt Odessa in einem gestohlenen Post-Transporter umher gefahren und hatte dabei nach Polizeiangaben wahllos auf Menschen gezielt. Er wurde von Beamten erschossen. Über das Motiv gibt es noch keine Informationen.